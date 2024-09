Coordenador do FBMC alerta empresários para risco de eventos climáticos destruírem negócios

O coordenador-executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC), Sérgio Xavier, chamou nesta sexta-feira, 6, a atenção dos empresários que acompanham o evento "Brasil na COP", organizado pela Amcham Brasil, para o desafio do setor para evitar que eventos climáticos extremos destruam seus negócios.

"Esse é o foco-chave do processo. E indo ainda mais no foco, já que estamos aqui em um ambiente empresarial, em um ambiente que não tem hedonismo, eu diria que há dois desafios que são fundamentais na economia. O primeiro é evitar a destruição dos negócios. Porque, do jeito que estamos indo, muitos negócios vão ser destruídos ou pelos eventos extremos, ou pelo próprio mercado que não vai apoiar os produtos que estão contribuindo com o com a poluição, com a degradação, etc", disse o coordenador do FBMC.

De acordo com ele, setor empresarial precisa abrir a percepção e passar a participar ativamente da construção de uma nova economia, que é o segundo ponto. Isso implica em as empresas passarem a aproveitar as oportunidades da economia regenerativa.

"A gente tem uma economia que, por melhor que ela seja, com mais atenção que ela tem, vai continuar dormindo, perdendo tempo. E temos de fazer isso, uma conversão muito rápida desses modelos para uma nova economia de forma acelerada", disse Xavier, acrescentando que o Fórum tem essa preocupação, a de unir toda a sociedade.