Japão: PIB cresceu 0,7% no 2º trimestre ante o trimestre anterior

A economia japonesa cresceu, no segundo trimestre do ano, quase tão rápido quanto inicialmente estimado, graças a uma recuperação nos gastos das famílias e das empresas, mostraram dados revisados do governo.

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão cresceu 0,7% entre abril e junho, na comparação com o trimestre anterior. A leitura preliminar havia indicado alta de 0,8%.

O PIB real do trimestre expandiu 2,9% em termos anualizados, em comparação com a estimativa preliminar de crescimento de 3,1%.

Os dados revistos mostraram que os gastos dos consumidores aumentaram 0,9% em relação ao trimestre anterior, em comparação com um aumento de 1,0% na leitura preliminar. Já as despesas de capital aumentaram 0,8%, contra estimativa inicial de aumento de 0,9%.