Bolsas da Europa sofrem pressão de NY e fecham em queda

Os principais índices acionários da Europa fecharam a sessão desta terça-feira (10) em queda, conforme incertezas em relação aos rumos da economia global mantêm investidores com baixo apetite por risco. Falas sobre regulação do setor bancário dos EUA do vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michael Barr, derrubarem as ações de grandes bancos em Nova York e repercutiram no mercado europeu.

Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,78%, aos 8.205,98 pontos. O CAC 40, de Paris, cedeu 0,24%, encerrando em 7.407,55 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve queda de 0,89%, a 18.278,78 pontos. Já o Ibex 35, de Madri, caiu 0,61%, para os 11.203,50 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em baixa de 1,12%, a 33.5213,29 pontos. O PSI 20, de Lisboa, caiu 1,01%, aos 6.706,48 pontos. As cotações são preliminares.

Na Alemanha, as ações do Deutsche Bank recuavam 5,32% e as da BMW despencaram mais de 11% após a companhia reduzir guidances de vendas e lucros.

Em Londres, os negócios também foram impactados por indicadores de emprego, que na avaliação da Capital Economics, são insuficientes para justificar um segundo corte consecutivo de 25 pontos-base nos juros do Banco da Inglaterra (BoE) neste mês. As ações da AstraZeneca caíram 2,41% depois que a farmacêutica informou que seu principal teste contra câncer de pulmão não atingiu as metas necessárias. *Com Dow Jones Newswires.