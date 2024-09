Fitch mantém projeção para PIB chinês em 2024, a 4,8%; e espera desaceleração em 2025 e 2026

A Fitch Ratings manteve sua projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) chinês em 4,8% este ano, mas espera desaceleração para 4,5% em 2025 e 4,3% em 2026. Em relatório trimestral de perspectivas globais, a agência diz que os gastos do consumidor local seguiram perdendo força, com o crescimento de crédito em nível historicamente deprimido, mas a demanda externa seguiu sustentado a segunda maior economia do mundo.

Mesmo com expectativa de moderação do crescimento chinês à frente, os analistas da Fitch esperam que a dinâmica do investimento melhore no país, com o impacto das medidas de estímulo fiscal e monetário apoiando a demanda doméstica. Os principais riscos de queda para a sua projeção continuam sendo um estímulo fiscal menor do que o esperado e uma desaceleração mais longa do que o esperado no mercado imobiliário.

As pressões inflacionárias permanecem moderadas, avalia a agência de classificação de risco, com expectativa de alta de 0,5% no final do ano, ante projeção de 0,8% em junho. Para 2025, a Fitch espera avanço de 1,2%.

A Fitch ainda projeta que as taxas de juros permanecerão estáveis este ano, mas entendem que a valorização da taxa de câmbio vista desde julho permite mais espaço para flexibilizar a política, de 2,3% para 2,2% no fim de 2024. E um novo afrouxamento deve acontecer no próximo ano, para 2,0%.