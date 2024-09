Taxa de desemprego do Reino Unido cai a 4,1% e salários perdem força no trimestre até julho

A taxa de desemprego no Reino Unido caiu para 4,1% nos três meses encerrados em julho, de 4,2% no mesmo período até junho, informou nesta terça-feira, 10, o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado contrariou expectativas de analistas consultados pela FactSet, que esperavam estabilidade no indicador.

O salário semanal médio (excluindo-se bônus) registrou avanço de 5,1% no trimestre terminado em julho, o que representa desaceleração frente à alta de 5,4% em igual intervalo até o mês anterior.

Para o Deutsche Bank, os dados são encorajadores para o Banco da Inglaterra (BoE), mas insuficientes para justificar um segundo corte consecutivo nos juros na semana que vem. "O quadro de crescimento firme, juntamente com a queda da taxa de desemprego, poderá aumentar as preocupações sobre o quão restritivas estão as taxas neste momento", explica.