Economia do Reino Unido está melhorando gradualmente e PIB deve avançar 1,1% em 2024, diz OCDE

A economia do Reino Unido está ganhando força gradualmente e deve acelerar nos próximos dois anos, avalia a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em relatório sobre perspectivas econômicas para o país, divulgado nesta quarta-feira, 11. A organização projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) britânico deve avançar 1,1% em 2024 e 1,2% em 2025, acelerando em comparação ao avanço de 0,1% em 2023.

Contudo, para manter este ritmo no médio prazo, é necessário impulsionar os investimentos empresariais e a oferta de mão de obra, afirma a OCDE, equilibrando com ajustes na situação fiscal do país. "As reformas tributárias que visam reduzir as isenções fiscais e aumentar a conformidade podem ajudar a reconstruir o espaço fiscal e reduzir as distorções", apontou.

O relatório também prevê que a inflação do Reino Unido deve continuar em trajetória de queda rumo à meta de 2%, mas alerta que a persistência nos preços de serviços seguirá pressionando o núcleo da inflação a manter nível elevado de 3,7% em 2024 e 2,8% em 2025.

Para a OCDE, isso exigirá a manutenção da política monetária restritiva pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).