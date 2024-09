BoE afrouxa pacote de regras de capital a bancos e mudanças serão adotadas em 2026

O órgão regulador de serviços financeiros do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), a Autoridade de Regulação Prudencial (PRA), flexibilizou o pacote de regras para os bancos do Reino Unido no âmbito da reforma de Basileia III.

De acordo com a PRA, as normas devem levar a um aumento de menos de 1% nas exigências de capitais ao longo de 4 anos.

"Isto é menor do que o das nossas propostas de consulta, e é claramente muito pequeno quando comparado com o aumento de cerca de 300% que precisávamos ao longo da década desde a crise financeira global até a covid-19", explicou o diretor de Política Prudencial do BoE, Phil Evans.

De acordo com o documento publicado, o novo regime será iniciado em 1º de janeiro de 2026 e terá um período de transição de quatro anos, terminando em 31 de dezembro de 2029.

O CEO da PRA, Sam Woods, mencionou no comunicado que as regras melhorarão a maneira de como é feita a regulamentação dos bancos para manter a segurança, a solidez e a estabilidade financeira mais ampla. "O pacote resultante apoiará o crescimento e a competitividade, ao mesmo tempo em que garantirá que o Reino Unido se alinhe aos padrões internacionais", disse.