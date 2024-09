CEO do UniCredit admite estudar compra do Commerzbank e ações dos bancos sobem 3% na Europa

O CEO do UniCredit, Andrea Orcel, admitiu nesta quinta-feira, 12, que o banco italiano estuda comprar o alemão Commerzbank, um dia após anunciar a aquisição de 9% de participação no rival. "Discussões sobre um M&A sigla para fusões e aquisições estão no topo. Dado que agora somos investidores, podemos engajar de maneira construtiva sobre se queremos criar algo mais do que apenas o valor que pode ser construído pelo Commerzbank sozinho", afirmou, em entrevista à Bloomberg TV.

O UniCredit comprou parte dos papéis que pertenciam ao governo da Alemanha. Segundo Orcel, a instituição italiana quer manter flexibilidade sobre os próximos passos e pode ampliar, reduzir o adquirir a totalidade dos papéis. "Todas as opções estão na mesa", ressaltou.

Por volta das 8h30 (de Brasília), a ação do Commerzbank subia 3,06% na Bolsa de Frankfurt, após ter saltado mais de 16% na véspera. Em Milão, UniCredit avançava 3,31%.