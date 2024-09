Ciclo de afrouxamento monetário nos EUA telegrafado pelo Fed é apropriado, diz diretora do FMI

A diretora do Departamento de Comunicações do Fundo Monetário Internacional, Julie Kozack, afirmou que a economia dos Estados Unidos está com um bom desempenho nos últimos anos, sendo que é o único país do G20 cujo nível do produto interno bruto está acima do registrado antes da pandemia. "Vemos a inflação no caminho da meta de 2% ao ano. Prevemos que o núcleo do PCE ficará ao redor de 2,5% no final deste ano e chegará à meta em meados de 2025", disse.

Julie Kozack destacou que o mercado de trabalho americano está desacelerando e é "apropriado o iminente ciclo de distensão da política monetária, na próxima semana, telegrafado pelo Federal Reserve [Fed, o banco central norte-americano]".

Ela também ressaltou que o Fed vai calibrar o movimento de redução dos juros de acordo com a evolução de dados econômicos. "A economia dos EUA desacelerará adiante. Prevemos que o PIB no quarto trimestre deste ano em comparação ao quarto trimestre de 2023 crescerá ao redor de 2%."

Sobre a Argentina, Julie Kozack afirmou que os dirigentes do FMI e as autoridades do governo do país estão em contato e há discussões em curso sobre o programa de apoio financeiro, cujos detalhes serão informados quando for apropriado. "As metas fiscais e de reservas cambiais foram atingidas em meados deste ano."

Ela destacou que é necessário "enfatizar" que alcançar os objetivos de contas públicas é importante para reduzir o índice de preços ao consumidor.