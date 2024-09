Endividamento das famílias nos EUA tem alta anual de 3,2% no 2º trimestre, aponta Fed

O endividamento das famílias nos Estados Unidos cresceu a uma taxa anual sazonalmente ajustada de 3,2% no segundo trimestre do ano, sobretudo, em razão do aumento das dívidas com hipotecas, revelou levantamento divulgado pelo Federal Reserve nesta quinta-feira, 12. O endividamento associado a crédito para o consumo também subiu 1,6%.

A dívida das empresas não financeiras aumentou 3,8%, refletindo o crescimento sólido de títulos de dívida e de empréstimos tomados junto a bancos e outras instituições financeiras não bancárias.

A valorização das ações e o aumento dos preços de imóveis contribuíram para ampliar a riqueza das famílias nos EUA em US$ 2,8 trilhões no segundo trimestre, para US$ 163,8 trilhões.