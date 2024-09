Petrobras renomeia Gaslub como Complexo Boaventura e faz inauguração amanhã com Lula

A Petrobras vai renomear o Polo Gaslub como Complexo de Energias Boaventura e vai inaugurar a unidade amanhã, 13, com visita do presidente Lula.

O lançamento dá conta da partida da primeira de duas unidades de processamento de gás natural (UPGN), que vai responder por metade da capacidade do projeto: 10,5 milhões de m³ de gás natural por dia, processados a partir do insumo que vai chegar do pré-sal via gasoduto da Rota 3. A UPGN 2 vai entrar em operação dentro de um mês, para perfazer a capacidade total de processamento do complexo, de 21 milhões de metros cúbicos por dia.

O polo industrial da Petrobras em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, já foi chamado Comperj até a interrupção das obras, em 2015. Nos últimos anos, vinha sendo chamado internamente de Gaslub. O novo nome, Complexo Boaventura, é uma homenagem ao Convento São Boaventura de Macacu, localizado dentro da unidade e considerado umas das primeiras construções da região conhecida hoje como o município de Itaboraí. As ruínas do convento foram conservadas pela Petrobrás.

A intenção de mudar o nome foi antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em 9 de setembro, embora a nova denominação não fosse conhecida. Nos próximos anos, a Petrobras planeja agregar ao complexo duas termelétricas e unidades de produção de lubrificantes, diesel e combustível de aviação.