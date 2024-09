BCE segue dependente de dados e sem comprometimento com nenhuma trajetória de juros, diz membro

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Eslovênia, Bostjan Vasle afirmou que os próximos passos permanecem dependentes de dados econômicos, do movimento da inflação e da eficácia das medidas implementadas. "Isso significa que não estamos comprometidos com nenhum caminho predeterminado de taxas de juros, mas decidiremos sobre seu nível em cada reunião separadamente", disse, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 13.

O dirigente notou ainda que a autarquia continuará buscando uma política monetária apropriada para levar a inflação de volta ao patamar de 2%.