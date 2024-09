Haddad reúne-se à tarde com CEO Azul; pela manhã, recebeu CEO da Vale

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebe logo mais, às 15 horas (de Brasília) o CEO da Azul, John Rodgerson. O evento faz parte da agenda em São Paulo nesta sexta-feira, 13.

Pela manhã, entre 10 horas e 11 horas, o ministro recebeu a visita institucional de apresentação do novo CEO da Vale, Gustavo Pimenta, e do presidente do Conselho de Administração da mineradora, Daniel Stieler.

Após a reunião, Haddad permaneceu no gabinete para despachos internos e saiu há pouco do escritório representativo da pasta na sede no Banco do Brasil, na Avenida Paulista, para almoçar, sem falar com a imprensa.