Lula: parte do ganho da Petrobras tem de ser revertido em 'benefício' a povo e desenvolvimento

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que parte do ganho da Petrobras tem que ser revertido em "benefício", inclusive voltado para o desenvolvimento nacional. O chefe do Executivo federal disse que a companhia não serve "só para lucrar" e que quer transformar a instituição "na grande empresa de energia do planeta Terra".

"Uma empresa pública como a Petrobras serve não apenas para lucrar, mas para prestar serviços ao conjunto da população, e uma parte da possibilidade de seu ganho tem que ser revertido em benefício, inclusive do desenvolvimento nacional", afirmou Lula em evento de inauguração do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ), nesta sexta-feira, 13. Na avaliação do petista, o Brasil não pode ser um "mero importador de tudo".

Lula rebateu críticas que a companhia já recebeu. Parte delas, inclusive, defende a privatização da empresa. Segundo o presidente, há ainda um "complexo de vira-lata" que perdura na cabeça de parte da população.

"Quantas vezes já tentaram privatizar a Petrobras? Quantas vezes tentaram mudar de nome da Petrobras? Quantas vezes disseram: 'Temos que vender a Petrobras porque o petróleo vai acabar e vamos ficar com uma empresa que não presta para nada'? Isso é um bando de imbecil quem fala isso, é um bando de imbecil", rebateu. "Porque no dia em que acabar o petróleo, a Petrobras será a maior produtora de biocombustível desse país, maior produtora de etanol, de hidrogênio verde desse país. A Petrobras é mais do que uma indústria de óleo e de petróleo, é uma indústria de energia e vai produzir o que for necessário."

E complementou: "Quero transformar a Petrobras na grande empresa de energia do planeta Terra, da América Latina, da América do Sul e do Brasil."

Lula disse que pretende formar mais profissionais para fazer com que a Petrobras continue sendo "a empresa motivo de orgulho do País". "Àqueles que não gostam que eu fale isso, podem não gostar, porque eu não me importo. O que eu gosto é de saber que estou com a verdade quando defendo as empresas públicas brasileiras", comentou.

Lava Jato

O presidente também aproveitou o discurso para falar sobre a Operação Lava Jato. Segundo ele, "a tentativa" das investigações não era "prender corrupto", mas "desmoralizar a Petrobras aos olhos da sociedade brasileira para depois falar: Vamos vender".

"Mas, como eles sabem que o Congresso Nacional, mesmo sendo um Congresso conservador, ia criar confusão para não deixar vender a Petrobras, eles resolveram vender ativos da Petrobras", disse Lula.

De acordo com o presidente, o ato desta sexta-feira é uma "reparação ao que muita gente honesta sofreu" na Petrobras com as denúncias da Lava Jato.

No discurso, o chefe do Executivo também fez acenos à presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. "Queria dizer da minha satisfação com Silveira e Magda", citou Lula.