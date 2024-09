Carga de energia do SIN deve aumentar 3,2% em setembro

A carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) deve alcançar 79.679 megawatts médios (MW med) ao fim de setembro, alta de 1,7% na base de comparação anual, e de 3,2% em relação à projeção passada, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O aumento da carga de energia ocorre principalmente em função das ondas de calor intenso das últimas semanas.

Para o Sudeste/Centro-Oeste, a previsão é de carga em 44.994 MW med, crescimento de 2,4% em relação a igual período do ano passado, e de 1,8 ante a projeção do Programa Mensal da Operação (PMO) anterior.

No Sul, a previsão é de carga em 13.280 MW med, alta anual de 1,4% e de 5,1% frente à estimativa anterior. Já no Nordeste a carga deve alcançar 13.034 MW med, redução de 0,9% em comparação com igual mês de 2023, mas elevação de 3,0% em relação ao PMO passado.

Na Região Norte, perspectiva é de que a carga termine setembro em 8.371 MW med, aumento de 2,3% em relação a igual mês do ano passado, e de 8,8% ante da previsão da semana passada.