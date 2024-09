China: PwC, auditora do Evergrande Group, é multada em US$ 62 milhões e suspensa por 6 meses

O Ministério das Finanças e o órgão regulador de valores mobiliários da China impuseram multas recordes e uma suspensão de seis meses às operações da PriceWaterhouseCoopers (PwC) no país por causa de suas auditorias do China Evergrande Group, a incorporadora imobiliária cujo colapso no final de 2021 deu início à crise imobiliária chinesa.

As multas de US$ 62 milhões, aplicadas pelos órgãos reguladores hoje, foram a maior penalidade já imposta no país a uma empresa de contabilidade das Quatro Grandes. É também a primeira grande penalidade imposta a um auditor relacionado ao colapso imobiliário da China.

Além disso, as operações da PwC na China continental serão suspensas por seis meses e seu escritório em Guangzhou foi fechado pelo Ministério das Finanças. A suspensão impede que a empresa participe dos meses de janeiro a abril, que são os mais movimentados em termos de auditoria, impossibilitando a aprovação dos relatórios anuais das empresas durante esse período.

A proibição também afetará algumas empresas chinesas que estão em processo de abertura de capital em Hong Kong ou nos EUA e que contavam com a PwC para fornecer declarações auditadas como condição para sua listagem.