Intel recebeu cerca de US$ 3 bi do governo dos EUA para aumentar resiliência do setor de chips

A Intel recebeu cerca de US$ 3 bilhões em financiamento direto do governo dos Estados Unidos para ampliar sua produção de semicondutores em solo norte-americano, sob os benefícios do Chips and Science Act, disse a empresa em comunicado no período da tarde desta segunda-feira, 16.

O financiamento faz parte do programa Secure Enclave, e se baseia em projetos anteriores entre a Intel e o Departamento de Defesa.

A Intel afirmou que o financiamento permitirá que a companhia proteja a cadeia de suprimentos de chips nos EUA, além de aumentar a eficiência dos sistemas tecnológicos norte-americanos, tornando o setor mais seguro e resiliente.