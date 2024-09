Projeção do Focus de alta do PIB de 2024 passa de 2,68% para 2,96%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2024 saltou de 2,68% para 2,96%. Há um mês era de 2,23%. Considerando apenas as 81 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária para o crescimento do PIB de 2024 seguiu em 3,00%.

A mediana do relatório Focus para a alta do PIB de 2025 seguiu em 1,90%. Quatro semanas antes, estava em 1,89%. Levando em conta só as 81 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,88% para 1,90%.

Os economistas do mercado não alteraram as projeções de crescimento da economia em 2026 e 2027. Ambas permaneceram em 2,00%, como já estão há 58 e 60 semanas, respectivamente.

A última estimativa divulgada pelo BC, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho, indicava crescimento de 2,3% para o PIB brasileiro este ano. O Ministério da Fazenda espera que o PIB brasileiro cresça 3,2% em 2024, de acordo com revisão publicada na última sexta-feira, 13.