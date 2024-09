Petróleo fecha em alta, com tensões no Oriente Médio e expectativa por corte de juros

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na sessão desta terça-feira, 17, com WTI e Brent permanecendo dos US$ 70 o barril, diante de novas tensões no Oriente Médio. Segundo a Associated Press, explosões de pagers no Líbano mataram pelo menos nove pessoas e feriram um embaixador do Irã.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em alta de 1,36% (US$ 0,94), a US$ 69,96 o barril, enquanto o Brent para novembro de 2024 negociado na Intercontinental Exchange (ICE) subiu 1,31% (US$ 0,95), a US$ 73,70 o barril.

Apesar de terem exibido perdas moderadas mais cedo, os contratos futuros do petróleo também foram impulsionados pelo cenário positivo de dados de varejo, indústria e construção dos EUA. O quadro de resiliência econômica pode favorecer a demanda pela commodity.

"Hoje, especificamente, a gente vê uma série de fatores que oferecem esse suporte para os preços. Vale destacar a expectativa em torno da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de amanhã, em que se espera o corte juros, com expectativa de um corte mais agressivo de 0,5 pontos porcentuais", comenta Isabela Garcia, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

No radar dos investidores estão também questões em relação à oferta do petróleo, com tentativas de estimar os impactos sobre a produção americana após a passagem do fenômeno climático Francine na semana passada na Costa do Golfo e as questões internas na Líbia, que levaram a uma forte diminuição da produção de petróleo do país e uma queda das exportações.