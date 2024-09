América Latina precisa resolver segurança pública, que já afeta investimentos, diz Goldfajn

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) Ilan Goldfajn, chamou a atenção nesta quarta-feira, 18, para o problema da segurança pública e o crescimento da atuação do crime organizado na América Latina. Segundo ele, trata-se de uma questão que já tem afetado negativamente o fluxo de investimentos para a região e, por isso, precisa ser solucionado. Goldfajn participou, por videoconferência, do seminário de economia do Lide, que aconteceu em São Paulo. Ele citou como exemplo alguns conflitos envolvendo o crime organizado na região amazônica. "Nós estamos vendo na região toda o problema da violência, que afeta os investimentos em todas as aéreas", frisou.