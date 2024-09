CPI do Reino Unido sobe 2,2% na comparação anual de agosto, como previsto

A inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 2,2% em agosto, na comparação anual, informou nesta quarta-feira, 18, o ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido avançou 0,3% em agosto, também como esperado.

O núcleo do CPI britânico, que desconsidera preços de energia e alimentos, subiu 0,4% em agosto ante o mês anterior. Já no confronto anual, o núcleo do CPI teve alta de 3,6% no último mês. Neste caso, a estimativa da FactSet também era de avanço de 3,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.