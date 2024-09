Ministério repassará R$ 317 milhões para inovação tecnológica em PME

As receitas do Funttel são oriundas principalmente de contribuições sobre a receita bruta das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Em 2024, 21 projetos receberam R$ 168 milhões com recursos do fundo, por meio da Finep. As linhas de crédito variam de TR + 6% a TR + 8,5%, com carência a partir de 36 meses.

Além das linhas de crédito, os recursos do Funttel podem apoiar também a aquisição de participação societária em empresas inovadoras brasileiras que desenvolvam tecnologias estratégicas e/ou relevantes para o setor de telecomunicações, por meio do FIP Inova Empresa, bem como a inovação em pequenas empresas de base tecnológica, por meio do programa Finep Startup.