Executivas reagem a fala machista de presidente da G4 Educação: 'infeliz'

Depois da primeira postagem, quando sua posição já havia repercutido em grupos de WhatsApp que incluíam advogadas e mulheres do setor empresarial, Gomes tentou se retratar. Fez nova publicação em que pedia desculpas pelo "erro" e dizia ter sido "infeliz ao dizer qual tipo de mulher eu gostaria para a minha vida". Antes, ele também havia recebido comentários contra sua publicação de ex-alunas mulheres da G4, que se diziam arrependidas por terem pago pelos cursos da empresa.

'Tom errado'

"Em momento algum no meu texto eu quis questionar a capacidade de uma mulher ser CEO, disse única e exclusivamente, com as palavras erradas e com o tom errado, quem eu gostaria do meu lado como minha mulher", tentou se explicar.

Procurado, o empresário não respondeu à reportagem do Estadão. A G4 Educação, por meio de nota, afirmou que Gomes errou e que o posicionamento do presidente "não representa a empresa nem sua trajetória". "Entendemos que o Tallis errou e estamos aqui para reforçar que tanto ele quanto a G4 não têm compromisso com o erro. Queremos nos desculpar pela fala do Tallis, ainda que tenha sido algo pessoal e não representar a G4", diz ainda a nota.

A executiva Sandra Chayo, sócia-diretora e herdeira do Grupo Hope, saiu em defesa de Gomes - que ocupa uma cadeira no conselho de administração da empresa. Segundo ela, as declarações não refletem sua conduta. "Realmente, o Tallis foi infeliz com as palavras, já reconheceu e pediu desculpas. Trabalho com ele há muitos anos e sei que o 'story' que ele postou não representa a pessoa que ele é."

A tentativa de se retratar, porém, não bastou para conter a repercussão negativa. Nomes como Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, Gabriela Onofre, do grupo Publicis, e Carol Paiffer, do grupo Atom, entre outras mulheres que lideram grandes companhias, usaram a rede para rebater os seus comentários.