Menor taxa de desemprego da história ainda 'esconde' números ruins

O Brasil é um território muito grande. Quando a gente fala da média, a população do Sul vai se enxergar, mas a população do Norte e do Nordeste, não.

Paula Montagner, subsecretária do Ministério do Trabalho

Formação histórica explica os diferentes cenários do país. Para Zylberstajn, os estados do Sul têm taxas de desemprego mais baixas devido ao desenvolvimento da região, com a predominância de empresas familiares com grande número de funcionários. "A ocupação no Sul do país é grande e, portanto, a taxa de desocupação é pequena. No Nordeste ocorre o contrário, porque há uma ocupação diferente do espaço", explica ao destacar os "diferentes brasis" ilustrados pela Pnad.

Distorções ainda afastam o Brasil do pleno-emprego. Montagner reforça que a média de desemprego exclui as mulheres, a população negra e os jovens com idade entre 18 e 24 anos. "Homens brancos têm taxas de desemprego baixas, mas no conjunto a população não se sente representada. Antes de falar de pleno emprego, é importante falar sobre essas situações", observa a subsecretária.

Diferenciais "são estruturais", avalia Zylberstajn. Para o professor, as alterações aparecem em diferentes movimentos do mercado de trabalho. Ele entende que os movimentos refletem um histórico estrutural da sociedade. "Pode até haver discriminação, mas a magnitude dela é bem menor do que esses números mostram", avalia.

Subutilização

Apesar dos números positivos, o Brasil ainda tem 18,7 milhões de trabalhadores subutilizados. A soma equivale à população desocupada (7,4 milhões), subocupados por insuficiência de horas (5 milhões) e aqueles que não estão ocupados nem desocupados, apesar de possuírem potencial para integrar a força de trabalho (6,3 milhões). O total de pessoas em uma dessas situações representa 16,2% do mercado de trabalho nacional.