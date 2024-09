Em NY, Milei promete eliminar cepo cambial 'o mais rápido possível' na Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, prometeu nesta segunda-feira, 23, eliminar o cepo cambial - que restringe a compra de moeda estrangeira - "o mais rápido possível", durante evento na Bolsa de Valores de Nova York. "Assim que terminarmos de limpar o desequilíbrio do Banco Central, vamos levantar o cepo cambial", afirmou à imprensa presente no local.

Conforme o jornal Ámbito Financeiro, Milei argumentou que o cepo cambial poderá ser reduzido "sem nenhum problema" assim que a inflação induzida por capitais cair, porque não haverá perigos para a estabilidade macroeconômica. No evento, o presidente também comemorou os números de inflação na Argentina e elogiou a gestão do ministro da Economia, Luis Caputo, como a "melhor da história do país".