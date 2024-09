Não há contradição no País entre transição energética e produção, diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que no Brasil não há contradição entre a transição energética e a produção de óleo e gás. A executiva participou da abertura da Rio Oil & Gas (ROG.e), na região central do Rio.

Chambriard abriu seu discurso no evento agradecendo o apoio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, à Petrobras e ao setor de óleo e gás de forma geral. Silveira é desafeto de Jean Paul Prates, antecessor da executiva na presidência da companhia, e também está na mesa de abertura da ROG.e.

Ela também chamou a atenção para a presença do diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, Mario Spinelli, no evento, dizendo que há quem ache que a petroleira "não tem compliance".

A um público formado por agentes do mercado de óleo e gás, e executiva defendeu novas tecnologias de energia verde, mas frisou que a Petrobras persistirá na exploração de petróleo, inclusive na Margem Equatorial.

Segundo ela, a empresa tem "sérias" necessidades de reposição de reservas de óleo e gás.

"Continuamos trabalhando em prol da exploração e produção offshore na costa do Amapá, na Margem Equatorial", afirmou. "Vamos seguir explorando e produzindo petróleo e reduzindo a pegada de carbono."

Sobre a transição energética, Chambriard disse que sustentabilidade agora é "a palavra de ordem", fazendo menção às tecnologias de sequestro de carbono e hidrogênio "cada vez mais verde".

"Sou garota propaganda do diesel coprocessado. É a prova de que o Brasil está realmente empenhado em combustíveis de baixo carbono", declarou a presidente da Petrobras. "Surgem, no âmbito dessa transição energética, o biogás, etanol de 1ª e 2ª geração, de SAF para aviação e outros", afirmou. "Tudo isso junto com projetos de produção e exploração de petróleo e gás, que vão dar o tom deste evento."