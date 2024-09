Bolsas da Europa fecham em alta após China anunciar estímulos

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 24, impulsionadas pelo anúncio de estímulos econômicos pela China e lideradas por exportadoras de commodities metálicas e gigantes do setor de luxo.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,28%, aos 8.282,76 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 1,28%, encerrando em 7.604,01 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 0,75%, a 18.987,74 pontos. As cotações são preliminares.

A divulgação pela China do pacote de estímulos mais agressivo desde a pandemia de covid-19 fez investidores irem às compras nas bolsas europeias e deixarem de lado, ao menos por ora, preocupações com a desaceleração da economia da zona de euro. Após PMIs fracos, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha também caiu mais do que o esperado.

Entre as maiores altas do dia, destaque para exportadoras de metálicas, com Rio Tinto avançando 4,71% e Anglo American subindo 6,53%. E para o setor de bens de luxo, com altas de 3,19% e 3,85% para LHVM e Hèrmes, respectivamente. Para a RBC Capital, o ciclo do luxo está próximo do seu fundo, o que poderá acontecer nos próximos 3 a 6 meses, presumindo que não haja um agravamento material das tendências de demanda na China.

Santander, por sua vez, subiu 1,48% após anunciar dividendos intermediários de cerca de 3 bilhões de euros e ajudou o Ibex 35, de Madri, a subir 0,24%, para os 11.826,80 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,60%, a 33.881,26 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, teve alta de 0,40%, aos 6.764,46 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires