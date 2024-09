Durigan: Devemos apresentar ao Congresso este ano proposta sobre saque-aniversário do FGTS

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira, 24, que o Ministério da Fazenda deverá apresentar ao Congresso Nacional, ainda neste ano, uma proposta para modificar o mecanismo de saque aniversário do FGTS.

Ele não deu maiores detalhes sobre a ideia, mas frisou que as discussões dentro da pasta têm sido feitas no sentido de alterar o funcionamento atual, para privilegiar o FGTS enquanto fundo de financiamento imobiliário. As declarações foram feitas por Durigan durante participação no fórum Incorpora 2024, da Associação Brasileira de Incorporadoras, que aconteceu em São Paulo.

Durigan exaltou a importância do setor imobiliário para o funcionamento do País e frisou que a atuação da Fazenda para desenvolver o setor tem sido feita tanto nessa frente "mais defensiva", no sentido de recuperar a importância do FGTS para o setor, mas também de maneira mais propositiva, a partir de soluções de ampliação do crédito imobiliário.

"A gente não tem problema em ousar", disse o secretário, pontuando que é preciso desenvolver "uma agenda de crédito imobiliário" que olhe para o momento atual do País. "Nem sempre a gente vai viver o momento de antes. A poupança, por exemplo, não tem", detalhou.