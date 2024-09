Conselho de Administração da Sabesp elege Carlos Piani como novo diretor-presidente

A Sabesp anunciou nesta quarta-feira, 25, que o seu Conselho de Administração elegeu Carlos Augusto Leone Piani como o novo diretor-presidente, substituindo Andre Salcedo. Piani assumirá o cargo em 1º de outubro de 2024, marcando a saída de Salcedo.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia disse que a mudança na liderança ocorre após a finalização do processo de desestatização da empresa, período durante o qual Salcedo preparou a Sabesp para competir no mercado, além de trabalhar em conjunto com o governo do Estado de São Paulo para antecipar as metas de universalização do saneamento básico.

Piani, por sua vez, comprometeu-se a continuar o processo de modernização iniciado por Salcedo, buscando acelerar sinergias, gerar valor para os acionistas e cumprir as metas contratuais, mantendo a transparência e a governança.

Com mais de 20 anos de experiência em investimentos, fusões e aquisições, e diversas posições executivas, incluindo a presidência da HPX Corp e participações em conselhos de várias empresas, Piani traz um vasto conhecimento para a Sabesp.

Ele é graduado em Administração de Empresas pelo Ibmec RJ e em Processamento de Dados pela PUC-Rio, além de possuir o título de CFA Charterholder e ter concluído o programa OPM da Harvard Business School.