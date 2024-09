Investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 592 milhões em agosto, afirma BC

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi positivo em US$ 592 milhões em agosto, informou o Banco Central (BC) nesta quarta-feira, 25. Em igual mês de 2023, o resultado havia sido negativo em US$ 2,222 bilhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 23 milhões. Em igual mês do ano passado, havia sido negativo em US$ 113 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou positivo em US$ 1,944 bilhão. No mesmo mês de 2023, havia somado US$ 1,528 bilhão.

No acumulado de 2024 até agosto, o investimento estrangeiro em ações brasileiras acumula saldo negativo de US$ 8,542 bilhões, enquanto o investimento em fundos de investimento tem entrada líquida de US$ 1,356 bilhão. O saldo em títulos de renda fixa negociados no País nesse período é positivo em US$ 6,381 bilhões.