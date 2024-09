Taxas futuras de juros caem com IPCA-15 bem abaixo do esperado

A surpresa com o IPCA-15 bem abaixo do piso das estimativas coloca os juros futuros em baixa de até 16 pontos-base, sendo que nas mínimas chegaram a ficar abaixo de 12,00% nos curtos e médios. O resultado mais fraco pode trazer ajustes para um ciclo de aperto monetário menos agressivo. O IPCA-15 subiu 0,13% em setembro, após ter subido 0,19% em agosto, abaixo do piso das estimativas, que iam de 0,18% a 0,33%, com mediana positiva de 0,28%.

Às 9h18 desta quarta-feira, 25, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 12,015% (mínima de 11,940%), de 12,115% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 cedia para 12,015% (mínima de 11,965%), de 12,161%, e o vencimento para janeiro de 2029 caía para 12,135%, de 12,280%.