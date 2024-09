CMN define preços de referência da safra 2024/25 para operações de comercialização

O Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu os preços de referência de produtos agropecuários da safra 2024/25 para as operações de comercialização no âmbito do crédito rural. Os preços consideram a evolução do custo de produção e os preços médios praticados no mercado.

Os valores são utilizados como referência para a concessão de crédito do Financiamento Especial para Estocagem de Produtos Agropecuários (FEE), não integrantes da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). Os novos valores foram publicados na resolução 5.174/2024, aprovada em reunião ordinária do colegiado, e entram em vigor nesta quinta-feira.

Dentre as culturas de verão, o CMN definiu o valor de R$ 147,96 por tonelada de cana-de-açúcar nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul e de R$ 168,03 por tonelada de cana nas regiões Norte e Nordeste. Para o amendoim, o preço de referência nacional ficou estabelecido em R$ 49,96 por 25kg. O valor do milho pipoca ficou estabelecido em R$ 1,09 por kg nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul e oeste da Bahia.

Em relação às culturas de inverno, o valor de referência do triticale foi estabelecido em R$ 54,04 a saca de 60 kg, em R$ 91,06 para a saca de girassol e em R$ 74,57 para a saca de cevada nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O preço da aveia foi definido em R$ 62,82 a saca de 60kg na região Sul. Para a canola, o preço de referência ficou em R$ 114,33 a saca de 60kg para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O CMN estabeleceu ainda o preço de referência nacional do suíno vivo em R$ 5,08 por kg.