Com internet rápida, Rock in Rio bate recorde no uso de celulares

A TIM registrou 185 terabytes de dados trafegados nos celulares de seus clientes neste Rock in Rio, aumento de 40% em relação ao último festival. Desta vez, as conexões 5G representaram quase metade do fluxo total de dados.

A operadora informou ainda que o show do cantor americano Ne-Yo foi o que mais teve uso dos celulares no festival, com pico de 1,3 terabytes, seguido por Akon, com 1,2 terabytes. "O Rock in Rio 2024 foi um marco para a TIM, com números impressionantes de uso do 5G, que atingiu picos", disse o vice-presidente de Operações, Marco Di Costanzo.

A Claro registrou tráfego de 265 terabytes, desde a abertura dos portões até a finalização total do evento, sendo mais da metade em 5G. O montante foi 136% maior do que no último festival.

A velocidade média de navegação foi no 5G da operadora foi de aproximadamente de 370 Mbps, segundo a empresa.

Já a Vivo registrou 160 terabytes, alta de 35%, com aumento de três vezes no total de usuários 5G conectados simultaneamente.