LVMH anuncia investimento na italiana Moncler e garante posição no conselho de investidores

A gigante francesa do luxo LVMH anunciou que investirá na Moncler, em uma transação que lhe dá um assento no conselho da empresa de moda italiana. O presidente e CEO da LVMH, Bernard Arnault, disse que o investimento reforça a independência da Moncler, embora analistas há muito tempo considerem a Moncler uma potencial candidata a aquisição.

Sob o acordo, a LVMH está comprando uma participação de 10% na Double R - um veículo de investimento controlado pela holding de Remo Ruffini, que também é CEO da Moncler. A participação da francesa poderá aumentar ainda mais, até um máximo de 22%. Os termos determinam que, em retorno, a Double R comprará ações adicionais da Moncler, disseram as empresas na quinta-feira à noite.

Como acionista indireta da Moncler, a LVMH poderá nomear um membro para o conselho da empresa italiana. A LVMH também terá o direito de nomear dois membros para o conselho da Double R, disseram as empresas.

Deste modo, o acordo entre a LVMH e a holding de Ruffini dá à francesa uma participação indireta na Moncler, ao mesmo tempo em que reforça a posição de Ruffini como maior acionista da empresa italiana e expande ainda mais a influência de Bernard Arnaut na indústria da moda. A LVMH é uma das maiores empresas da Europa em valor de mercado.

Após o anúncio, as ações da Moncler saltaram mais de 10% na Bolsa de Milão, revertendo as perdas no acumulado do ano e deixando-as com alta de 2,6%. O movimento também reflete o desempenho forte de ações de luxo nesta semana, impulsionadas por promessas de estímulo econômico da China. A LVMH saltou quase 18% esta semana, enquanto a Kering e a controladora da Cartier, Richemont, subiram cerca de 17% e 18%, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires