Bolsas da Europa iniciam semana em baixa após ganhos recentes, com queda de montadoras

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 30/09/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, começando a semana em tom negativo após ganhos recentes, à medida que ações do setor automotivo se enfraquecem após Stellantis e Volkswagen cortarem projeções para este ano.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,70%, a 524,37 pontos. Apenas o subíndice da indústria automobilística tinha queda de 3,8%.

A Stellantis, que reúne marcas como Fiat, Peugeot, Citroën e Chrysler, reduziu hoje suas expectativas para a margem de lucro operacional e fluxo de caixa em 2024, em meio à deterioração do setor e crescente concorrência. Em Milão, a ação do gigante automotivo tombava quase 13% no horário acima.

No fim da semana passada, a Volkswagen igualmente piorou seu guidance para este ano. Em Frankfurt, o papel da montadora alemã recuava 2,7%.

A falta de apetite por risco vem também após os mercados acionários da Europa avançarem na semana passada, com o Stoxx 600 renovando máxima histórica, impulsionados por uma série de medidas de estímulos anunciadas na China.

De madrugada, revisão mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,5% no segundo trimestre ante o primeiro, um pouco menos do que inicialmente estimado.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,43%, a de Paris recuava 1,52% e a de Frankfurt cedia 0,44%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,41%, 0,25% e 0,52%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires