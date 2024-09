China autoriza refinanciamento de hipotecas, em novo estímulo ao setor imobiliário

A China anunciou que autorizará compradores de moradias a refinanciar suas hipotecas, na última de uma série de medidas de estímulo reveladas desde a semana passada para impulsionar a segunda maior economia do mundo.

A medida marca uma mudança na forma como os chineses pagam financiamentos imobiliários e poderá permitir que políticas voltadas a reverter uma prolongada desaceleração no setor imobiliário se infiltrem de forma mais eficaz no mercado. Antes da medida, muitos compradores de casas com hipotecas em aberto não conseguiam se beneficiar imediatamente de cortes de juros.

Com a alteração, o Banco do Povo da China (PBOC, o BC chinês) permitirá que mutuários negociem com credores o refinanciamento de seus empréstimos imobiliários utilizando a taxa prevalecente no mercado para novas hipotecas, quando a diferença em relação à taxa hipotecária do momento atingir uma "certa magnitude".

A nova medida entra em vigor em 1º de novembro, afirmou o PBoC, em comunicado divulgado na noite do domingo. Fonte: Dow Jones Newswires.