Governo Central tem déficit primário de R$ 22,4 bilhões em agosto, mostra Tesouro

As contas do Governo Central registraram déficit primário em agosto. No mês passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 22,4 bilhões. O resultado sucedeu o déficit de R$ 9,283 bilhões em julho. No acumulado do ano até agosto, o déficit foi de R$ 99,996 bilhões.

Os dados constam no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do Tesouro Nacional, divulgado nesta segunda-feira, 30, no Diário Oficial da União (DOU), conforme prazo estabelecido em lei.

Normalmente, os valores são publicados antes no Relatório Mensal do Tesouro Nacional (RTN), mas a greve dos servidores da instituição atrasou o calendário de divulgação. A coletiva do RTN está marcada para a próxima quinta-feira, dia 3.

O resultado está em linha com os dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. De acordo com a autoridade monetária, o Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS) teve um déficit primário de R$ 22,329 bilhões em agosto. No acumulado do ano, o déficit foi de R$ 101,587 bilhões (1,34% do PIB).