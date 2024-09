PMI de serviços da China cai a 50,3 em setembro, apontam S&P Global e Caixin

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China caiu de 51,6 em agosto para 50,3 em setembro, segundo pesquisa da S&P Global com a Caixin divulgada nesta segunda-feira, 30. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FacSet, que esperavam leve baixa para 51,4.

O PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, caiu de 51,2 para 50,3 no mesmo período.

As leituras acima do nível de 50 indicam que a atividade econômica da China segue em território de expansão. No entanto, a queda representa uma perda de ímpeto na economia de serviços no final do terceiro trimestre.

"A oferta e a demanda continuaram a crescer, mas em um ritmo abafado, em meio ao desempenho médio do mercado", disse o economista sênior da Caixin, Wang Zhe. "O otimismo do mercado enfraqueceu significativamente, pois as empresas expressaram preocupações sobre incertezas econômicas em um futuro próximo."

