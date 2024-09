Superintendência do Cade aprova aquisição da BMG Seguros pela Dayprev

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de 100% do capital social da BMG Seguros pela Dayprev, controlada pelo Banco Daycoval.

O despacho foi publicado nesta segunda-feira, 30, no Diário Oficial da União (DOU). A operação ainda precisa do aval do Banco Central e da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

"Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicam que, para o Grupo Daycoval, a aquisição está em linha com sua estratégia de diversificação de produtos, tendo em vista que as atividades da empresa-alvo são complementares às suas atividades. Para a BMG Participações, a operação faz parte da estratégia do Grupo BMG de concentrar esforços na execução das suas principais linhas de negócio, com o objetivo de crescer e gerar resultados sustentáveis aos seus acionistas e demais stakeholders", afirmaram as empresas, no processo.