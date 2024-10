Haddad: Lula autorizou que apresentássemos redesenho do vale-gás dentro do arcabouço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 1º, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a equipe econômica a apresentar um redesenho do projeto de lei que cria um novo formato para custear o programa Auxílio-Gás dentro das regras do arcabouço fiscal.

"O presidente autorizou que nós representássemos um redesenho que caiba dentro do arcabouço fiscal. Ele reabriu essa discussão. Isso para nós é muito importante, porque às vezes pode parecer um detalhe e não é", disse o ministro. Ele convocou a imprensa para comentar a decisão da Moodys elevar a nota de crédito soberano do Brasil de Ba2 para Ba1, mantendo a perspectiva do rating positiva.

O ministro afirmou ainda que não existe um trabalho em "linha reta" e reconheceu que, em alguns momentos, o governo "tropeça, toma uma medida e revê". O importante, disse, é reconhecer que há um caminho a ser trilhado. "E se porventura algo sai um pouco do roteiro estabelecido, nós temos toda a liberdade de rever para melhor. Não há problema em relação a isso", disse.

Haddad disse ainda ter reforçado a Lula sobre a importância do arcabouço fiscal durante a viagem a Nova York na semana passada. O recente discurso do presidente, segundo ele, já é reflexo desse diálogo. "Ontem, no México, se vocês observarem o discurso do presidente, ele vai muito ao encontro de tudo o que ele ouviu em Nova York, tanto das agências quanto da Fazenda. Então, isso vai sendo assimilado, essa agenda vai sendo incorporada cada vez mais como uma necessidade do País", avaliou.

O ministro voltou a dizer que se houver uma harmonização entre políticas fiscal e monetária, a os juros futuros caem e, assim, é possível garantir estabilidade mais rápida da dívida. "Nós vamos tomar as providências necessárias para que isso aconteça. Em linha com o que nós estamos falando desde o começo do governo. Mudou nada a narrativa da Fazenda sobre o que ela pretende alcançar, que é um trabalho complexo, que envolve negociação com poderes dentro do governo, mas é o caminho que está traçado", enfatizou.