BCE: recuperação da zona do euro deve se fortalecer ao longo do tempo, diz Guindos

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta quarta-feira (2) esperar que a recuperação da zona do euro se fortaleça ao longo do tempo, após o crescimento mais fraco do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, uma vez que o aumento da renda real e os efeitos cada vez menores da política monetária restritiva deverão sustentar o consumo e investimentos. Guindos, que falou em discurso durante evento promovido pelo BC da Letônia, previu ainda que as exportações devem seguir contribuindo para a recuperação, à medida que a demanda global ganhar força.