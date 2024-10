Dirigente do Fed diz não estar confiante o suficiente para declarar vitória na inflação

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Tom Barkin, disse que continua difícil dizer que a batalha contra a inflação já foi vencida. Para o dirigente, a decisão de setembro do Banco Central dos Estados Unidos - de corte de 50 pontos-base da taxa básica - foi uma recalibração para uma postura um pouco menos restritiva, mais condizente com o atual cenário da inflação e do mercado de trabalho.

Em Conferência de Perspectivas Econômicas realizada em Wilmington, Barkin afirmou que ainda há trabalho a ser feito na inflação.

"A inflação permanece acima de nossa meta de 2%. Não espero que a inflação básica de 12 meses caia muito mais até 2025, pois ainda estamos superando os números baixos de inflação do final do ano passado", disse ele. "Prever a inflação daqui para frente é desafiador", pontuou.