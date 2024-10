Iraque, Casaquistão e Rússia mantêm compromisso de política inalterada de produção de petróleo

Iraque, Casaquistão e Rússia reiteraram o "forte compromisso" para manter, integralmente, a conformidade e compensação de suas produções de petróleo para o período restante do acordo entre os integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+). Em documento publicado nesta quarta-feira sobre a reunião do Comitê Conjunto de Monitoramento Ministerial (JMMC, na sigla em inglês), é informado que as condições de mercado serão continuamente avaliadas.

"O Comitê continuará monitorando a adesão aos ajustes de produção anunciados por alguns países participantes da Opep e não-Opep, conforme acordado na 52ª JMMC realizada em 1º de fevereiro de 2024", menciona a nota.

A próxima reunião do JMMC deve ser realizada no dia 1º de dezembro de 2024.