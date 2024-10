Lula sobre bets: pessoas estão viciadas, gastando o que não têm, e questão é de dependência

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 3, que há muitas pessoas viciadas em apostas on-line, gastando o que não têm e se endividando. Ele também afirmou que o governo tirará uma posição sobre o tema. As declarações foram dadas na abertura de uma reunião sobre o assunto no Palácio do Planalto, que ainda está em andamento. O áudio da fala de Lula acaba de ser divulgado pela assessoria de imprensa da Presidência da República.

O assunto ganhou espaço no noticiário e no debate público depois de o Banco Central divulgar um estudo em que afirmava que as bets haviam recebido R$ 3 bilhões de beneficiários do Bolsa Família em agosto. As empresas contestam os números.

"Tem muita gente se endividando, tem muita gente gastando o que não tem e nós achamos que isso tem que ser tratado como uma questão de dependência", disse o presidente da República.

Lula mencionou que as apostas on-line, operadas por empresas conhecidas como "bets", começaram a ser regulamentadas no governo de Michel Temer. Mas, de acordo com petista, a gestão de Jair Bolsonaro não fez "absolutamente nada" sobre o assunto. "Quando nós entramos no governo, já no primeiro semestre, a gente começou a fazer uma avaliação do setor pelo Ministério da Fazenda", declarou Lula.

A reunião tem representantes dos ministérios da Fazenda, da Justiça, da Casa Civil, da Advocacia Geral da União, do Desenvolvimento Social, e do Esporte, além da vice-presidência da República e da Polícia Federal. Os órgãos foram mencionados por Lula em sua fala.

Segundo ele, o governo tirará do encontro uma proposta para ser apresentada. Ao final de seu breve discurso, Lula passou a palavra para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentar as ideias de sua pasta sobre o tema.