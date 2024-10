Bolsas de NY fecham em alta após payroll atestar solidez da economia; EVgo estende salto

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 4, após a diminuição das preocupações com uma possível recessão na economia dos Estados Unidos, na esteira de um payroll muito mais forte do que o precificado. O ganho das ações se manteve mesmo com o forte recuo das apostas em afrouxamento monetário mais contundente pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e com a tensão no Oriente Médio. Entre as ações individuais em destaque, a Evgo saltou e a Spirit Airlines derreteu.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,81%, aos 42.352,75 pontos. O S&P 500 subiu 0,90%, aos 5.751,07 pontos e o Nasdaq ganhou 1,22%, aos 18.137,85 pontos. Na semana, os três índices registraram um avanço modesto.

A leitura do payroll dos EUA mostrou a criação de 254 mil empregos em setembro, muito acima do que analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam. Foi o relatório mais forte desde março deste ano. Após o dado, as chances de o Fed baixar as taxas em 0,25 ponto porcentual no seu próximo ato dispararam para mais de 90%, conforme a plataforma CME Group.

As ações de tecnologia responderam com ganhos aos dados do mercado de trabalho. A Nvidia subiu 1,22% diante da perspectiva de que a economia sólida, provavelmente, significará ampliação da procura pelas unidades de processamento gráfico do fabricante de chips, vistas como fundamentais para impulsionar o boom da inteligência artificial. A Meta saltou 2,26% e a Amazon, 2,50%.

A EVgo subiu 13,9%, ampliando os ganhos depois que as ações da empresa de rede de recarregamento de veículos elétricos saltaram 61% na quinta-feira. A companhia recebeu um compromisso condicional para um empréstimo de US$ 1,05 bilhão do Departamento de Energia (DoE), e além disso, o JPMorgan elevou a recomendação para o papel da companhia de neutra para um peso acima dos pares.

Na outra ponta, a Spirit Airlines caiu 24,6%, depois que o Wall Street Journal informou que a companhia aérea de baixo custo estava em discussões com os detentores de títulos sobre os termos de um possível pedido de proteção contra os credores após sua fusão fracassada com a JetBlue Airways.