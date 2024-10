É preciso cautela na redução da taxa de juros, diz Huw Pill, do BoE

O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill, disse que o BC britânico precisa ser cauteloso na redução de juros à medida que a inflação desacelera.

Em discurso publicado nesta sexta-feira, 4, Pill argumentou que a inflação só recuará se o BoE continuar restringindo famílias e empresas por meio de sua taxa básica de juros.

"Embora novos cortes da taxa sigam na perspectiva, se o cenário econômico e de inflação se desdobrar como é amplamente esperado, será importante evitar o risco de cortar os juros demais ou em ritmo muito rápido", disse Pill.

Os comentários de Pill vieram um dia após o presidente do BoE, Andrew Bailey, afirmar em entrevista ao jornal britânico "The Guardian" que a instituição poderá ser mais agressiva no corte de juros se a inflação continuar benigna.

Pill foi um dos quatro dirigentes dissidentes na decisão do BoE de cortar seu juro básico em 25 pontos-base, a 5%, em agosto. Na reunião de setembro, o BC britânico deixou a taxa inalterada.