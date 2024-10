Haddad participa de reunião de ministros do G20 em Washington no fim de outubro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará no fim de outubro nos Estados Unidos da 4ª Reunião de Ministros de Finanças e Presidentes de Bancos Centrais do G20 (FMCBG), no âmbito das Reuniões Anuais de 2024 do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. O evento ocorrerá em Washington (EUA. De acordo com despacho do Planalto publicado nesta sexta-feira, 4, no Diário Oficial da União (DOU), o afastamento de Haddad do País se dará entre os dias 22 e 26 de outubro.