Preço dos alimentos no mundo tem maior alta em dois anos e meio

O Índice de Preços de Alimentos da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) de setembro subiu 3% em relação ao mês anterior, marcando a maior alta na variação mensal desde março de 2022. A média ficou em 124,4 pontos no nono mês do ano, impulsionada por ganhos em todas as commodities analisadas, com destaque para o açúcar. O índice de setembro deste ano foi 2,1% maior que o valor correspondente de 2023, mas ficou 22,4% abaixo do pico de 160,3 pontos alcançado em março de 2022.

O subíndice de preços dos Cereais registrou média de 113,5 pontos em setembro, alta de 3,3 pontos (3%) ante agosto, mas recuo de 12,8 pontos (10,2%) diante de setembro de 2023. Depois de três quedas seguidas, os preços do trigo subiram no mês passado, com a preocupação com condições climáticas desfavoráveis. O excesso de umidade no Canadá causou atrasos na colheita e levaram a cortes na projeção de safra da União Europeia, disse a FAO. No entanto, os preços competitivos da região do Mar Negro limitaram o aumento.

Os preços do milho subiram com os baixos níveis do Rio Madeira no Brasil e do Rio Mississippi nos Estados Unidos, juntamente com a forte demanda doméstica no Brasil e o ritmo sólido de exportação na Argentina. Entre outros grãos, os preços da cevada se firmaram enquanto os do sorgo caíram. O Índice de Preços do Arroz da FAO caiu 0,7% em setembro.