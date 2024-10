Taxas de juros recuam em meio à expectativa de aval do Senado a Galípolo

Os juros futuros têm leve recuo na manhã desta terça-feira, 8, enquanto investidores acompanham a sabatina de Gabriel Galípolo no Senado, indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para ser o próximo presidente do Banco Central. A expectativa positiva para o evento amparou o recuo das taxas ontem e pode ser fator positivo para que as taxas caiam, apesar da alta do dólar e leve alta dos rendimentos dos Treasuries longos.

O cenário é favorável e Galípolo deve ser aprovado por uma ampla maioria de votos, tanto na CAE, quanto no plenário.

Às 10h49, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 12,295%, de 12,337% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 marcava 12,340%, de 12,375%, e o vencimento para janeiro de 2029 recuava para 12,360%, de 12,397% no ajuste de ontem.