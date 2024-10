Taxas de hipotecas residenciais caíram, mas continuam elevadas, diz Fed em ata

Os participantes da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) analisaram que as taxas hipotecárias residenciais de 30 anos - uma das mais comuns nos Estados Unidos - e os rendimentos de títulos em hipotecas de agências (MBS, na sigla em inglês) caíram, mas continuaram elevadas.

Em ata do encontro realizado em 17 e 18 de setembro e publicada hoje mostra que os integrantes mencionaramm que, no mercado de hipotecas residenciais, o acesso ao crédito foi pouco alterado, no geral, mas continuou a ser sensível aos atributos de risco de crédito.

Ainda de acordo com o documento, a qualidade do crédito continuou sólida para tomadores de empréstimos hipotecários residenciais e para empresas de grande e médio porte, mas se deteriorou em outros setores.

Já em relação à qualidade de crédito das famílias, "as taxas de inadimplência na maioria das hipotecas residenciais permaneceram próximas aos mínimos pré-pandemia", descreve a ata.